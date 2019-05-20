Игорь Черевченко: переход Мирзова будет плюсом для "Локомотива"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко считает, что хавбек клуба Резиуан Мирзов мог бы закрепиться в "Локомотиве"."Если "Локомотив" приобретет Резиуана, это будет плюс для "Локомотива". Еще когда он играл за "Торпедо", его уже тогда приглашали в "Локо", он приезжал в клуб. Не знаю, что тогда получилось. Может, не договорились по контракту. Ему удобнее играть в командах с четырьмя защитниками", – сказал Черевченко в эфире передачи "Футбол России".