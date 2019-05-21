Фонд Кадырова пожертвует 600 миллионов рублей "Ахмату"

Фонд главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по собственному желанию пожертвует "Ахмату" 600 миллионов рублей, утверждает Телеграм-канал "Мутко против".Отмечается, что сумма будет переведена на счет "Ахмата" несколькими платежами в течение года.С 2004 по 2011 год Кадыров занимал должность президента "Ахмата".