Фидлер не согласен с красной карточкой Бикфалви в матче с "Арсеналом"

Капитан и полузащитник "Урала" Артем Фидлер надеется, что КДК отменит красную карточку, показанную нападающему Эрику Бикфалви в ответном матче полуфинала Кубка России против "Арсенала" (2:2).– Если честно, я не совсем понимаю систему VAR. Да, благодаря ей назначили пенальти, который и должен был быть – по моему мнению. Но я считаю, что красная карточка дается, когда игрок умышленно хочет нанести травму, а в эпизоде с Эриком явно видно, что он специально этого не делал. Был игровой момент, игрок прыгал в подкате, Эрик боролся за мяч. Максимум – желтая карточка, красную никто бы не дал за такое. Надеюсь, что на КДК все обсудят и отменят ее. Тем более, Эрик важный игрок в нашей команде и хотелось бы видеть его в финале.– Конечно, он сильно расстроился, все в команде его поддерживали. Самое обидное, что несправедливо получилось: судья посмотрел момент и все равно дал красную карточку