Агент рассказал о причинах конфликта Семина и Денисова

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о причинах конфликта главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина и полузащитника Игоря Денисова.

"Денисов же — амбициозный парень. В любом клубе бывает смена поколений, и если молодой ни в чем не уступает более опытному игроку, то тренер всегда сделает ставку на подрастающее поколение. Игорю это не понравилось", — цитирует Сафонова Sportbox.
Теги: Семин Денисов Локомотив
Сегодня, 15:29
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