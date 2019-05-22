Агент рассказал о причинах конфликта Семина и Денисова
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о причинах конфликта главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина и полузащитника Игоря Денисова.
"Денисов же — амбициозный парень. В любом клубе бывает смена поколений, и если молодой ни в чем не уступает более опытному игроку, то тренер всегда сделает ставку на подрастающее поколение. Игорю это не понравилось", — цитирует Сафонова Sportbox.
"Денисов же — амбициозный парень. В любом клубе бывает смена поколений, и если молодой ни в чем не уступает более опытному игроку, то тренер всегда сделает ставку на подрастающее поколение. Игорю это не понравилось", — цитирует Сафонова Sportbox.