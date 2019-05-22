Александр Шикунов: "Уфа" будет без мотивации в матче с "Локо"? Понимаю, но это их проблемы
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов поделился мыслями о концовке нынешнего сезона.
"Пусть закончится тур РПЛ, а дальше посмотрим, что будет в стыковых матчах. У "Томи" нет денег на РПЛ? Это их проблемы. Нам надо выходить и играть свои матчи. С кем мы будем играть – с тем и будем. Что касается того, что "Уфе", возможно, выгоднее проиграть "Локомотиву", то мы об этом вообще думать не хотим. Разговоров, что кто-то кому-то отдаст, много. Каждый тур в ФНЛ все друг другу проигрывают, а нам надо выходить и выигрывать самим.
Вас смущает, что "Уфа" может быть без мотивации в матче с "Локомотивом"? Я понимаю, но что поделаешь – это проблемы "Уфы" и "Локомотива", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".
"Пусть закончится тур РПЛ, а дальше посмотрим, что будет в стыковых матчах. У "Томи" нет денег на РПЛ? Это их проблемы. Нам надо выходить и играть свои матчи. С кем мы будем играть – с тем и будем. Что касается того, что "Уфе", возможно, выгоднее проиграть "Локомотиву", то мы об этом вообще думать не хотим. Разговоров, что кто-то кому-то отдаст, много. Каждый тур в ФНЛ все друг другу проигрывают, а нам надо выходить и выигрывать самим.
Вас смущает, что "Уфа" может быть без мотивации в матче с "Локомотивом"? Я понимаю, но что поделаешь – это проблемы "Уфы" и "Локомотива", - цитирует Шикунова "Чемпионат.сом".