Анатолий Мещеряков: третий трофей за три года - нормальный, достойный результат "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился эмоциями от победы "Локомотива" в Кубке России.

"Это настоящая кубковая игра. Рад за ребят, которые по-настоящему бились. Благодарен и болельщикам, которые отчаянно поддерживали нас и в Самаре, и в Москве, смотря матч. Выражаю благодарность тренерскому штабу, которые в тяжелой обстановке подготовили команду к важному матчу.

Но я хотел бы обратить внимание еще на один момент. Сегодня в стартовом составе вышло пять воспитанников нашей академии. И еще три-четыре в заявке. Это к вопросу о том — есть ли игроки в нашем футболе? Есть, просто работать надо! И это меня радует больше всего. Я доволен. Третий трофей за три года — нормальный, достойный результат. Ребята заслужили сегодня отпраздновать.

Выполнила ли команда цели на сезон? Все итоги будем подводить только после заключительного матча. Останется ли Семин? Когда что-то подпишем, тогда и объявим", - цитирует Мещерякова Sport24.ru.
Теги: Мещеряков Локомотив Урал
Сегодня, 02:16
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