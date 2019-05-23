Марио Фернандес готов перейти в "Атлетико"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в трансфере в мадридский "Атлетико".

По информации AS, испанский клуб рассматривает футболиста сборной России в качестве усиления линии обороны. Отмечается, что проблемой в переходе может стать высокие финансовые требования ЦСКА.

"Газета.ру"
Теги: Фернандес ЦСКА Атлетико Ла Лига
Сегодня, 22:21
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