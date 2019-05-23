Марио Фернандес готов перейти в "Атлетико"
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в трансфере в мадридский "Атлетико".
По информации AS, испанский клуб рассматривает футболиста сборной России в качестве усиления линии обороны. Отмечается, что проблемой в переходе может стать высокие финансовые требования ЦСКА.
"Газета.ру"
По информации AS, испанский клуб рассматривает футболиста сборной России в качестве усиления линии обороны. Отмечается, что проблемой в переходе может стать высокие финансовые требования ЦСКА.
"Газета.ру"