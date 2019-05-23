"Спортинг" намерен перехватить Малиновского у "Спартака"

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Спортинге", сообщает A Bola.

По информации издания, лиссабонский клуб видит в нём замену Бруну Фернандешу, который с большой долей вероятности покинет чемпионат Португалии. Проблемой для перехода Малиновского может стать трансферная цена, составляющая € 10 млн. Ранее появилась информация об интересе московского "Спартака" к хавбеку сборной Украины.
Теги: Спортинг Малиновский Спартак
Сегодня, 13:07
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