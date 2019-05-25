"Локомотив" забил шесть голов "Уфе" в молодежном первенстве

"Локомотив" разгромил "Уфу" (6:1) в матче 30-го тура молодежного первенства РПЛ.

Молодежные команды

30-й тур

"Локомотив – мол." (Москва) – "Уфа – мол." (Уфа) – 6:1 (3:0)

Голы: Иосифов, 13 (1:0). Черняков, 38 (2:0). Сулейманов, 43 (3:0). Сулейманов, 63 (4:0). Сулейманов, 66 (5:0). Андреев, 70 (5:1). Сулейманов, 85 (6:1).

"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Енисей – мол." (Красноярск) – 4:2 (2:0)

Голы: Князев, 32 (1:0). Алоян, 41 (2:0). Захаров, 48 – в свои ворота (3:0). Левин, 54 (4:0). Матвиенко, 59 (4:1). Харитонов, 72 (4:2).
Теги: Локомотив Уфа Зенит Енисей
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