"Локомотив" забил шесть голов "Уфе" в молодежном первенстве
"Локомотив" разгромил "Уфу" (6:1) в матче 30-го тура молодежного первенства РПЛ.
Молодежные команды
30-й тур
"Локомотив – мол." (Москва) – "Уфа – мол." (Уфа) – 6:1 (3:0)
Голы: Иосифов, 13 (1:0). Черняков, 38 (2:0). Сулейманов, 43 (3:0). Сулейманов, 63 (4:0). Сулейманов, 66 (5:0). Андреев, 70 (5:1). Сулейманов, 85 (6:1).
"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Енисей – мол." (Красноярск) – 4:2 (2:0)
Голы: Князев, 32 (1:0). Алоян, 41 (2:0). Захаров, 48 – в свои ворота (3:0). Левин, 54 (4:0). Матвиенко, 59 (4:1). Харитонов, 72 (4:2).
Молодежные команды
30-й тур
"Локомотив – мол." (Москва) – "Уфа – мол." (Уфа) – 6:1 (3:0)
Голы: Иосифов, 13 (1:0). Черняков, 38 (2:0). Сулейманов, 43 (3:0). Сулейманов, 63 (4:0). Сулейманов, 66 (5:0). Андреев, 70 (5:1). Сулейманов, 85 (6:1).
"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Енисей – мол." (Красноярск) – 4:2 (2:0)
Голы: Князев, 32 (1:0). Алоян, 41 (2:0). Захаров, 48 – в свои ворота (3:0). Левин, 54 (4:0). Матвиенко, 59 (4:1). Харитонов, 72 (4:2).