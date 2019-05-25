Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, где не будет "пассажиров"

Президент "Зенита" Александр Медведев считает, что при определении формата лимита на легионеров в РПЛ нужно создать условия, при которых среди российских и зарубежных игроков не будет «пассажиров».

"На данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.

Идет обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза. Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, "пассажиров" ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала", - цитирует Медведева ТАСС.
Теги: Медведев
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