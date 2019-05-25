Фанаты "Зенита" устроили драку на матче своей любительской хоккейной команды

Фанаты футбольного клуба "Зенит" устроили драку на матче своей любительской хоккейной команды.

Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, 24 мая ультрас "Ландскроны" (объединение фанатов "Зенита") пришли поболеть за своих коллег. Матч плей-офф против "Заряда" получился жарким — в какой-то момент фанаты выскочили на лед, а потом атаковали полицейских: били их по лицу и пытались вырвать оружие.
Теги: Зенит
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