Фанаты "Зенита" устроили драку на матче своей любительской хоккейной команды

Фанаты футбольного клуба "Зенит" устроили драку на матче своей любительской хоккейной команды.Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, 24 мая ультрас "Ландскроны" (объединение фанатов "Зенита") пришли поболеть за своих коллег. Матч плей-офф против "Заряда" получился жарким — в какой-то момент фанаты выскочили на лед, а потом атаковали полицейских: били их по лицу и пытались вырвать оружие.