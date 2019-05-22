Русская девушка Луиза Адриано: я не разрушала семью

Екатерина Дорожко, девушка форварда "Спартака" Луиза Адриано, ответила на вопросы подписчиков в сториз своего Инстаграма.

"Я не разрушала семью, не влезала в отношения. Мы познакомились тогда, когда оба были свободны", ответила Дорожко.

Ранее футболист подарил ей автомобиль Porsche на 22-й день рождения.

Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 08:01
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