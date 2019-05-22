Русская девушка Луиза Адриано: я не разрушала семью
Екатерина Дорожко, девушка форварда "Спартака" Луиза Адриано, ответила на вопросы подписчиков в сториз своего Инстаграма.
"Я не разрушала семью, не влезала в отношения. Мы познакомились тогда, когда оба были свободны", ответила Дорожко.
Ранее футболист подарил ей автомобиль Porsche на 22-й день рождения.
"Я не разрушала семью, не влезала в отношения. Мы познакомились тогда, когда оба были свободны", ответила Дорожко.
Ранее футболист подарил ей автомобиль Porsche на 22-й день рождения.