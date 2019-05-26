"Уфа" не помогла, но "Краснодар" своё дело сделал и проводил Перейру с Каборе

Церемония прощания с Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе вышла более красивой, чем последняя игра «Краснодара» в этом сезоне, победа в которой всё равно не позволила «быкам» гарантировать себе Лигу чемпионов. Уже без уругвайца и буркинийца в неё придётся пробивать через квалификацию. Фото: ФК "Краснодар"

Просто интересно со спортивной точки зрения: с Каборе, которому только исполнилось 31, Краснодар не продлевает контракт из-за возраста. И в это же время подписывает на 3 года Фьолусона, которому 30 лет. Вопрос: это для осваивания денег из бюджета? — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 5, 2019

Чемпионат России



30 тур



"Краснодар" – "Рубин" 1:0



Гол: Классон, 60

Мурад Мусаев очень обрадовался победе в Туле – тренер просто сиял от первого в истории клуба попадания в лигочемпионскую зону. «Краснодар» продолжает идти вперёд не торопясь, шажок за шажком. Но полноценным шагом вперёд было бы попадание в группу Лиги чемпионов, поскольку в квалификации наши команды обычно не преуспевают и направляются в хорошо знакомую «Краснодару» Лигу Европы, где в этом году продвинуться вперёд тоже не удалось, пусть не хватило совсем чуть-чуть.Сергей Галицкий всегда отдаёт должное людям, которые много сделали для «Краснодара». Маурисио Перейра с Шарлем Каборе навсегда вошли в историю клуба и удостоились шикарных проводов: агрономы на газоне стадиона выстригли футболки с номерами игроков.Хотя уходят они и по-разному: уругваец отказывается продлевать контракт и покидает Россию, а с Каборе не продлевает сотрудничество клуб, который теперь при любом удобном случае колет агент игрока Дмитрий Селюк.Но возможные потери «Рубина» выглядят куда более судьбоносными: сегодняшний матч воспринимался как последний для Курбана Бердыева у руля казанского клуба, испытывающего более серьёзные финансовые проблемы, нежели игровые.Конечно, «Краснодар» был явным фаворитом встречи. Неделю назад команда Мусаева разгромила на выезде мотивированный «Арсенал», а уж с немотивированным «Рубином» дома подавно должна была расправиться. Однако Курбан Бекиевич о своём решении обещал объявить только после матча. Ну а пока он продолжает работу, «Рубин» обязан оставаться тяжелейшим соперником для кого угодно.«Локомотиву» на предыдущем выезде сопротивление оказать не удалось, но там подвёл Подберёзкин, придумав пенальти на 2-й минуте. На этот раз казанцы решили не рисковать недоразумениями вблизи своих ворот и начали очень активно – Сафонов сразу должен был вступить в игру после удара Байрамяна, а его попытки быстро начинать атаки заканчивались успешным прессингом «Рубина» и перехватом.На длинной дистанции, «Рубин», разумеется, не собирался соперничать с «Краснодаром» во владении мячом, но в позиционной обороне тоже чувствовал себя уверенно. Несильно повлияла и оригинальная вынужденная замена: травмировавшегося центрального защитника Камболова заменил нападающий Сагитов с последующим переходом Байрамяна на правый фланг.Конечно, от резких красивых комбинаций через центр в одно касание гости совсем уберечься не могли, но всякий раз у команды Мусаева что-то не срасталось. То передача чуть сильна или неточна, то соперник в последний момент успеет всё испортить, то Вандерсон вместо удара небрежно катнёт мяч. Дальние удары с подборов и стандарты тоже результата не приносили.Результативным мог бы оказаться стандарт в концовке тайма, если бы Москалёв его назначил. Но две руки Уремовича, схватившие Ари в штрафной, его не впечатлили, в отличие от падения Жемалетдинова на прошлой неделе.Конечно, в «Краснодаре» все понимали, что «Уфа» не будет упираться ради того, чтобы в «стыках» сразиться с мотивированным «Нижним» или же просто из вредности испортить всё «Локомотиву». Тем более что Фернандеш уже открыл счёт со штрафного.Но закончить сезон красиво перед своими болельщиками всё же хотелось, так что второй тайм «Краснодар» начал на других скоростях. Комбинации переместились на линию чужой штрафной, но вот удары блокировались вжавшимся в свою штрафную «Рубином». Гол назревал, но был забит не в очередной позиционной атаке, на помощь пришла быстрая.«Краснодар» отлично воспользовался тем, что при выносе Бабурина от ворот линия защиты «Рубина» наконец-то поднялась высоко. Сорокин сбросил мяч прямо на Вандерсона, тот протащил до чужой штрафной и выкатил под удар Классону. Виктор разобрался сообразно фамилии.«Краснодар» попытался ещё воспользоваться высокой линией обороны соперника, но оба гола Ари забил из офсайда. Ну а далее пришло время братаний, обнимашек, слёз и аплодисментов – Мусаев уже не сильно заботился о результате и поменял под овации публики Перейру и Каборе.Без них «Краснодару» пришлось нелегко: и в атаке без источника креатива хозяева не создавали моментов, и в обороне без мощного опорника допустили пару моментов, в которых Сафонову пришлось демонстрировать своё мастерство. Люди, которые закладывали фундамент, принимали участие в становлении «Краснодара», постепенно уходят, но пока им на смену подрастают такие, как Матвей, стадион будет заполняться и дождётся гимна Лиги чемпионов. «Рубину» о таком и мечтать тяжело. Теперь нам остаётся только поболеть за «Краснодар» в квалификации – трёх команд в группе ЛЧ у нас не было никогда.Сафонов, Спаич, Петров, Мартынович, Стоцкий (Скопинцев, 56), Газинский, Классон, Перейра (Уткин, 77), Каборе (Олссон, 73), Вандерсон, Ари: Бабурин, Устинов, Сорокин, Степанов, Уремович, Байрамян, Руслан Камболов (Сагитов, 29), Башкиров, Подберёзкин (Пантелеев, 65), Коновалов, Полоз: Байрамян, 40, Степанов, 45+1, Газинский, 57, Ари, 67, Уремович, 85