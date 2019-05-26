Председатель совета директоров "Крыльев": матч с ЦСКА не решающий, мы играли не основным составом
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал разгромное поражение самарцев от ЦСКА (0:6).
- Конечно неприятно проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. И я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру от футболистов и тренерского штаба. Но нужно понимать, что этот матч для нас не решающий. Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды.
Сегодня мы играли не основным составом, нельзя было допустить, чтобы сразу несколько игроков, получив жёлтую карточку, пропустили матчи с Нижним Новгородом, которые для нас принципиально важны. Именно в этих предстоящих играх мы будем решать главную задачу сезона. Не сомневаюсь, что настрой игроков Крыльев и сам результат будет другой, - цитирует Фетисова Rusfootball.info.
Напомним, что стыковой матч состоится 30 мая в Нижнем Новгороде, ответный 2 июня в Самаре.
- Конечно неприятно проигрывать, даже такой опытной команде, как ЦСКА. И я хотел бы принести извинения всем болельщикам клуба за эту игру от футболистов и тренерского штаба. Но нужно понимать, что этот матч для нас не решающий. Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды.
Сегодня мы играли не основным составом, нельзя было допустить, чтобы сразу несколько игроков, получив жёлтую карточку, пропустили матчи с Нижним Новгородом, которые для нас принципиально важны. Именно в этих предстоящих играх мы будем решать главную задачу сезона. Не сомневаюсь, что настрой игроков Крыльев и сам результат будет другой, - цитирует Фетисова Rusfootball.info.
Напомним, что стыковой матч состоится 30 мая в Нижнем Новгороде, ответный 2 июня в Самаре.