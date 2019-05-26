Олег Кононов: две ошибки Максименко повлияли на итоговый результат матча "Спартака" с "Оренбургом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов, комментируя поражение команды от "Оренбурга" (0:2) в 30-м туре чемпионата России, отметил неудачную игру вратаря команды Александра Максименко.

"Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости. Мы достаточно большими силами атаковали и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.

Игра Максименко? Он допустил две ошибки и это повлияло на результат", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Теги: Кононов Максименко Спартак Оренбург
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