Олег Кононов: две ошибки Максименко повлияли на итоговый результат матча "Спартака" с "Оренбургом"
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов, комментируя поражение команды от "Оренбурга" (0:2) в 30-м туре чемпионата России, отметил неудачную игру вратаря команды Александра Максименко.
"Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости. Мы достаточно большими силами атаковали и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.
Игра Максименко? Он допустил две ошибки и это повлияло на результат", - цитирует Кононова Sport24.ru.
"Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости. Мы достаточно большими силами атаковали и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.
Игра Максименко? Он допустил две ошибки и это повлияло на результат", - цитирует Кононова Sport24.ru.