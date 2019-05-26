Сергей Горлукович: главное – дожить до чемпионства "Спартака"

Знаменитый экс-защитник "Спартака" Сергей Горлукович подвел итог выступления красно-белых в этом сезоне.– Спартаковским болельщикам не привыкать. Это же не в первый раз происходит. Зрители привыкли…– Да кто его знает… Может, и 30. Главное – дожить до этих времен…