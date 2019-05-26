Сергей Горлукович: главное – дожить до чемпионства "Спартака"
Знаменитый экс-защитник "Спартака" Сергей Горлукович подвел итог выступления красно-белых в этом сезоне.
– ЦСКА в итоге опередил "Спартак".
– Спартаковским болельщикам не привыкать. Это же не в первый раз происходит. Зрители привыкли…
– Сколько лет спартаковским болельщикам еще ждать чемпионства? 16?
– Да кто его знает… Может, и 30. Главное – дожить до этих времен…
"Спорт-Экспресс"
– ЦСКА в итоге опередил "Спартак".
– Спартаковским болельщикам не привыкать. Это же не в первый раз происходит. Зрители привыкли…
– Сколько лет спартаковским болельщикам еще ждать чемпионства? 16?
– Да кто его знает… Может, и 30. Главное – дожить до этих времен…
"Спорт-Экспресс"