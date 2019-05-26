Сергей Горлукович: главное – дожить до чемпионства "Спартака"

Знаменитый экс-защитник "Спартака" Сергей Горлукович подвел итог выступления красно-белых в этом сезоне.

ЦСКА в итоге опередил "Спартак".

– Спартаковским болельщикам не привыкать. Это же не в первый раз происходит. Зрители привыкли…

– Сколько лет спартаковским болельщикам еще ждать чемпионства? 16?

– Да кто его знает… Может, и 30. Главное – дожить до этих времен…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Горлукович Спартак
Сегодня, 01:30
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