Адвокат жены Новосельцева: будем бороться и взывать к общественности
Адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы супруги защитника "Ростова" Ивана Новосельцева Катерины Кейру, рассказала о новых обстоятельствах дела по установлению собственников недвижимости, которая была куплена в браке.
"На счет Ивана Новосельцева поступало несколько платежей в размере около 140 миллионов. Я, честно говоря, не видела, чтобы такие гонорары могли бы быть у Ивана. Мы нашей командой выигрываем суды и знаем все системы. Я сразу сказала Кате, что будут провокации. Есть фишка, когда другим судебным процессом друзья или родственники обращаются с целью взыскания долга. Эти деньги разделу не подлежат. Предполагаю, что иск агента и друга Новосельцева Олега Артемова о взыскании долга — это провокация, сделанная для того, чтобы лишить Катю возможности получить ее законные деньги. Суд отклонил иск, так как была спутана подсудность. Видимо, юристы не очень хорошие. Скорее всего, в ближайшее время это возобновиться. Будем бороться и взывать к общественности. К сожалению, это будет серьезная баталия.
3 июня в Таганском суде пройдет заседание. Думаю, будет уже рассмотрение дела по существу. Мы отнесли необходимые ходатайства судье. Разбирательство будет открытым, мы попросим журналистов подключиться к делу, потому что с футболистами в стране происходят странные вещи. Общественный интерес необходим", - цитирует Гордон Sport24.
"На счет Ивана Новосельцева поступало несколько платежей в размере около 140 миллионов. Я, честно говоря, не видела, чтобы такие гонорары могли бы быть у Ивана. Мы нашей командой выигрываем суды и знаем все системы. Я сразу сказала Кате, что будут провокации. Есть фишка, когда другим судебным процессом друзья или родственники обращаются с целью взыскания долга. Эти деньги разделу не подлежат. Предполагаю, что иск агента и друга Новосельцева Олега Артемова о взыскании долга — это провокация, сделанная для того, чтобы лишить Катю возможности получить ее законные деньги. Суд отклонил иск, так как была спутана подсудность. Видимо, юристы не очень хорошие. Скорее всего, в ближайшее время это возобновиться. Будем бороться и взывать к общественности. К сожалению, это будет серьезная баталия.
3 июня в Таганском суде пройдет заседание. Думаю, будет уже рассмотрение дела по существу. Мы отнесли необходимые ходатайства судье. Разбирательство будет открытым, мы попросим журналистов подключиться к делу, потому что с футболистами в стране происходят странные вещи. Общественный интерес необходим", - цитирует Гордон Sport24.