Федор Чалов: когда тренер ставил в атаку Вернблума, у меня появлялись сомнения относительно будущего
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что начинал с опаской задумываться о своём будущем, когда бывшего хавбека команды Понтуса Вернблума ставили в атаку вместо него.
"Когда тренер ставил в атаку Вернблума, у меня появлялись сомнения относительно будущего. Но потом я просто отпустил ситуацию и стал тренироваться и играть за дубль в своё удовольствие. Нет, я не халтурил и работал в полную силу, просто перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг меня. И слушать, что обо мне говорят. Я делал то, что должен был", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
"Когда тренер ставил в атаку Вернблума, у меня появлялись сомнения относительно будущего. Но потом я просто отпустил ситуацию и стал тренироваться и играть за дубль в своё удовольствие. Нет, я не халтурил и работал в полную силу, просто перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг меня. И слушать, что обо мне говорят. Я делал то, что должен был", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".