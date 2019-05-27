Федор Чалов: когда тренер ставил в атаку Вернблума, у меня появлялись сомнения относительно будущего

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что начинал с опаской задумываться о своём будущем, когда бывшего хавбека команды Понтуса Вернблума ставили в атаку вместо него.

"Когда тренер ставил в атаку Вернблума, у меня появлялись сомнения относительно будущего. Но потом я просто отпустил ситуацию и стал тренироваться и играть за дубль в своё удовольствие. Нет, я не халтурил и работал в полную силу, просто перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг меня. И слушать, что обо мне говорят. Я делал то, что должен был", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
Теги: Чалов Вернблум ЦСКА
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