РФС в 2019 году увеличит финансирование региональных федераций в два раза
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на конференции РФС рассказал о работе организации со спонсорами и об увеличении финансирования региональных федераций.
"Достигли соглашения о партнерстве с ПАО "Новатэк". Оно продолжит быть генеральным партнером сборной России по футболу. Размер этого партнерства будет значительно увеличен. Также достигли соглашения с ПАО "Мегафон". Завершаются переговоры с другими спонсорами. Как результат этой работы в 2019 году запланирован рост доходов РФС, которые мы направим на реализацию программ развития футбола и финансирование региональных федераций футбола.
Мы приняли решение в 2019 году увеличить финансирование региональных федераций в два раза. Уверен, в 2020 году мы также еще увеличим финансирование регионов", - цитирует Дюкова Sport24.
"Достигли соглашения о партнерстве с ПАО "Новатэк". Оно продолжит быть генеральным партнером сборной России по футболу. Размер этого партнерства будет значительно увеличен. Также достигли соглашения с ПАО "Мегафон". Завершаются переговоры с другими спонсорами. Как результат этой работы в 2019 году запланирован рост доходов РФС, которые мы направим на реализацию программ развития футбола и финансирование региональных федераций футбола.
Мы приняли решение в 2019 году увеличить финансирование региональных федераций в два раза. Уверен, в 2020 году мы также еще увеличим финансирование регионов", - цитирует Дюкова Sport24.