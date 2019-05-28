РФС в 2019 году увеличит финансирование региональных федераций в два раза

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на конференции РФС рассказал о работе организации со спонсорами и об увеличении финансирования региональных федераций.

"Достигли соглашения о партнерстве с ПАО "Новатэк". Оно продолжит быть генеральным партнером сборной России по футболу. Размер этого партнерства будет значительно увеличен. Также достигли соглашения с ПАО "Мегафон". Завершаются переговоры с другими спонсорами. Как результат этой работы в 2019 году запланирован рост доходов РФС, которые мы направим на реализацию программ развития футбола и финансирование региональных федераций футбола.

Мы приняли решение в 2019 году увеличить финансирование региональных федераций в два раза. Уверен, в 2020 году мы также еще увеличим финансирование регионов", - цитирует Дюкова Sport24.
Теги: Дюков
Сегодня, 12:16
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