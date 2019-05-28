Василий Кикнадзе назвал цену, за которую "Локомотив" может продать Миранчуков
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал интерес других клубов к полузащитникам команды Антону и Алексею Миранчукам.
– Бюджет "Локомотива" на следующий сезон будет средний. Цифр не назову. Не выдающийся. Меньше, чем в этом сезоне.
– Есть интерес у других клубов к Миранчукам?
– Есть. Но они основа команды и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели.
– 20-25 миллионов?
– Это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они эти деньги стоят. У них все еще впереди.
"СЭ"
– Бюджет "Локомотива" на следующий сезон будет средний. Цифр не назову. Не выдающийся. Меньше, чем в этом сезоне.
– Есть интерес у других клубов к Миранчукам?
– Есть. Но они основа команды и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели.
– 20-25 миллионов?
– Это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они эти деньги стоят. У них все еще впереди.
"СЭ"