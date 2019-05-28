Василий Кикнадзе: по Крыховяку идет оформление нового контракта. Он будет заключен на три года

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о последних трансферных новостях клуба.– Мы сейчас занимаемся формальностями. Оформляем документы, поэтому не беспокойтесь, все здесь будет нормально.– Идут переговоры. И мы хотим с ним сотрудничать, и владельцы прав на него хотят заключения контракта, и главное, сам футболист тоже хочет остаться в команде. Все векторы совпадают. Сейчас нет даже переговоров, идет просто оформление документов.– На три года.– Не могу сказать. Новости будут на днях.– Мне кажется, было бы корректнее сначала поговорить с игроками, а потом уже общаться с прессой.– Конечно.– Трансферы – это закрытая тема. Ответим на все вопросы по завершении трансферной кампании.– Он средний. Ниже того, что был в прошлом году.