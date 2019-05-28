СМИ: Руслан Малиновский отказался переходить в "Спартак"
Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский не перейдет в "Спартак", сообщает "Чемпионат.сом".
Накануне 26-летний украинец в интервью телеканалам Футбол 1/Футбол 2 отметил, что пока не определился со своим будущим. Тем не менее вероятность его перехода в "Спартак" за последнее время резко упала. Сейчас красно-белые изучают другие варианты укрепления полузащиты.
Накануне 26-летний украинец в интервью телеканалам Футбол 1/Футбол 2 отметил, что пока не определился со своим будущим. Тем не менее вероятность его перехода в "Спартак" за последнее время резко упала. Сейчас красно-белые изучают другие варианты укрепления полузащиты.