СМИ: Руслан Малиновский отказался переходить в "Спартак"

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский не перейдет в "Спартак", сообщает "Чемпионат.сом".

Накануне 26-летний украинец в интервью телеканалам Футбол 1/Футбол 2 отметил, что пока не определился со своим будущим. Тем не менее вероятность его перехода в "Спартак" за последнее время резко упала. Сейчас красно-белые изучают другие варианты укрепления полузащиты.
Теги: Малиновский Генк Спартак
Сегодня, 13:15
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