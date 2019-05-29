Старший тренер молодежки "Ростова" Александр Маслов покинул клуб

Старший тренер молодежки "Ростова" Александр Маслов больше не будет работать в клубе.

"ФК "Ростов" благодарит Александра Маслова за годы, проведённые в клубе, в качестве тренера и игрока. Мы желаем ему удачи в дальнейшей карьере и на тренерском поприще! Двери клуба всегда остаются открытыми для Александра Владимировича", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Маслов Ростов
Сегодня, 15:08
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