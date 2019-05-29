Глава Футбольного союза Дагестана: "Анжи" надо биться ради участия в ПФЛ
Президент Дагестанского футбольного союза Будун Будунов заявил, что "Анжи" должен сделать все возможное, чтобы принять участие в ПФЛ в следующем сезоне.
"Это большая трагедия, "Анжи" 20 лет назад вышел в высшую лигу, которая теперь называется премьер-лигой. Не хочу никого судить и говорить, как случилось, так и случилось. Хотели, наверное, как лучше, но так получилось. "Анжи" надо биться, чтобы остаться во второй лиге (ПФЛ), насколько это реально. Будем надеяться, что президент клуба найдет выход из ситуации. Мы все переживаем", - цитирует Будунова РИА Новости.
"Это большая трагедия, "Анжи" 20 лет назад вышел в высшую лигу, которая теперь называется премьер-лигой. Не хочу никого судить и говорить, как случилось, так и случилось. Хотели, наверное, как лучше, но так получилось. "Анжи" надо биться, чтобы остаться во второй лиге (ПФЛ), насколько это реально. Будем надеяться, что президент клуба найдет выход из ситуации. Мы все переживаем", - цитирует Будунова РИА Новости.