Валерий Рейнгольд: думаю, что "Ливерпуль" выиграет у "Тоттенхэма" 2:1

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал об ожиданиях от финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Ливерпуль», а также поделился мыслями по поводу стыковых игр РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов» и между «Уфой» и «Томью».- Откровенно говоря, тот футбол, который в первых стыковых матчах показали четыре команды, серый. Хотелось бы, чтобы игры были поинтереснее, - отметил Рейнгольд. - Но это уж таков уровень наших команд - никуда здесь не денешься. В основном, мне кажется, интрига здесь уже закончилась: «Уфа» и «Крылья» сохранили свои позиции. Жаль, конечно, что совсем нет борьбы. Хотелось бы, чтобы «Нижний Новгород» и «Томь» дали бой, но не получается. Потому что выше своих сил, выше своих возможностей прыгнуть нельзя. Так оно здесь и получилось. Не хочу обидеть «Томь» и «Нижний Новгород», но они классом намного ниже своих соперников. Но опять же у всех четырех команд игра очень серенькая, очень примитивная. Это мое личное мнение. Наш футбол в целом, в основном, такой. Многие у нас рвутся в Лигу Европы и в Лигу чемпионов, но с такой игрой, как у нас показывают, там делать нечего. Неужели у нас чиновники понять не могут, что надо создавать конкурентоспособные команды? Да, в России эти номера проходят, а там - нет. Я посмотрел «Челси» - «Арсенал» - в принципе ничего особенного нет. Но когда одна команда стала преобладать в мастерстве над другой, сразу обнаружились такие прорехи в «Арсенале»! Хотя эта команда очень профессиональная. И я подумал: «Боже мой! А какого качества футбол вообще должен быть?» Ведь «Челси» во втором тайме просто разрывал своего соперника. Мы можем на этом уровне играть? Думаю, что нет. Нет у нас футболистов хорошего уровня. Опять же уже могу поздравить «Уфу» и «Крылья Советов» с сохранением прописки в РПЛ, но не более того.- Жду, что всё-таки «Ливерпуль» после долгого перерыва сможет выиграть Лигу чемпионов. Давно они уже не выигрывали. Хотя «Тоттенхэм» не выигрывал еще дольше. По составу, думаю, «Ливерпуль» чуть посильнее. Но не надо забывать, что «Тоттенхэм» очень боевая команда, у которой есть свой игровой почерк. Мне кажется, что победит тот, кому больше подфартит. Бывает и такое в футболе. Но есть одно «но»: в «Ливерпуле» есть Салах. Сумеет «Тоттенхэм» выключить этого игрока - 50% могут рассчитывать на успех, не сумеют - все, ничего не выиграют. Поэтому посмотрим, что сотворят футболисты обеих команд.- Да, думаю, здесь будет более равная игра. Как-то уж неудобно проиграл «Арсенал», счет неудобный. Все-таки пропускать четыре мяча в финале - это портит впечатление от всех твоих предыдущих достижений. Можно, конечно, проиграть, но точно не 1:4.- Думаю, что 2:1 выиграет «Ливерпуль». А там уж игра покажет, отгадал я или нет.