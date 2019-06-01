Магомед-Шапи Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России из-за повреждения и не сыграет с Чехией и Австрией.Врачи сборной выявили у него проблемы со связочным аппаратом коленного сустава и в течение двух дней пытались восстановить, однако срок реабилитации оказался больше, чем ожидалось.