Дмитрий Черышев: сейчас играем ещё не жёстко. Но будет жёстче, готовьтесь
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" (1:0), которой команде не хватило для выхода в премьер-лигу, рассказал, что хотел бы улучшить в игре своей команды.
- Вы говорили, что ваша команда играет жестко, в том числе потому что вы так просите своих игроков. Просите ли вы их играть жестко, если у них уже есть желтые карточки? Сегодня Сапета сфолил раз 5 и мог покинуть поле после получения красной карточки.
- А у вас нарушений-то не было, да? Футбол - жесткая, контактная игра. Если научим игроков играть жестко, на грани фола, тогда у меня будет серьезная команда. Сейчас же, например, были моменты, когда футболисты "Крыльев Советов" ставили жестче ногу. Когда научимся играть на грани фола, тогда будет жестко. Сейчас еще не жестко, поверьте мне. Но будет. Готовьтесь.
- Вам было принципиально играть с позиции силы, несмотря на то, что команда раз за разом проваливалась в обороне?
- А сколько моментов было? Много, да?
- Штук 5-6.
- 5-6? 10? 15? Давайте 20 возьмем, 25. Я хочу вам сказать одну главную вещь. Когда команда играет на протяжении всего сезона в свой футбол, то соперники под нее подстраиваются. После каждой игры на пресс-конференциях все тренеры, которые играли против нас, говорили - мы изучали команду соперника, знали, что у них очень много проблем в обороне, и мы, естественно, сыграли на контратаках. Но самое главное - потом поменять менталитет футболиста будет очень тяжело. У нас много футболистов выпало на протяжении всего сезона. Очень много. Особенно в линии обороны. Вы, наверно, смотрите европейский футбол. Обращаете внимание, что делает футболист, когда потерял мяч?
- Сталкивается со своим соперником?
- Это вы сталкиваетесь где-нибудь, а он вступает в прессинг. В первую очередь, вы должны понять, что я хочу заставить своих игроков вступать в прессинг и не выключаться. При потере мяча они должны сразу вступать в отбор, накрывать там, где потеряли мяч. Я продлевал лицензию в Испании, нас собралось 650 человек. Приехали все тренеры, которые получали эту лицензию. Это были и тренеры "Тоттенхэма", "Арсенала", "Реала" мадридского. И знаете, что они сказали? Они сделали статистику - если футболист не включается в отбор, то вся команда суммарно за 30 секунд пробегает километр. Поэтому лучше сразу - 3 метра и накрыть. С нарушением - ты сзади сразу спокойно встал. Нам этого чуть-чуть не хватает. Когда мы этому научимся, тогда авантюрности, как вы говорите, у нас не будет, - передают слова Черышева корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов.
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- Вы говорили, что ваша команда играет жестко, в том числе потому что вы так просите своих игроков. Просите ли вы их играть жестко, если у них уже есть желтые карточки? Сегодня Сапета сфолил раз 5 и мог покинуть поле после получения красной карточки.
- А у вас нарушений-то не было, да? Футбол - жесткая, контактная игра. Если научим игроков играть жестко, на грани фола, тогда у меня будет серьезная команда. Сейчас же, например, были моменты, когда футболисты "Крыльев Советов" ставили жестче ногу. Когда научимся играть на грани фола, тогда будет жестко. Сейчас еще не жестко, поверьте мне. Но будет. Готовьтесь.
- Вам было принципиально играть с позиции силы, несмотря на то, что команда раз за разом проваливалась в обороне?
- А сколько моментов было? Много, да?
- Штук 5-6.
- 5-6? 10? 15? Давайте 20 возьмем, 25. Я хочу вам сказать одну главную вещь. Когда команда играет на протяжении всего сезона в свой футбол, то соперники под нее подстраиваются. После каждой игры на пресс-конференциях все тренеры, которые играли против нас, говорили - мы изучали команду соперника, знали, что у них очень много проблем в обороне, и мы, естественно, сыграли на контратаках. Но самое главное - потом поменять менталитет футболиста будет очень тяжело. У нас много футболистов выпало на протяжении всего сезона. Очень много. Особенно в линии обороны. Вы, наверно, смотрите европейский футбол. Обращаете внимание, что делает футболист, когда потерял мяч?
- Сталкивается со своим соперником?
- Это вы сталкиваетесь где-нибудь, а он вступает в прессинг. В первую очередь, вы должны понять, что я хочу заставить своих игроков вступать в прессинг и не выключаться. При потере мяча они должны сразу вступать в отбор, накрывать там, где потеряли мяч. Я продлевал лицензию в Испании, нас собралось 650 человек. Приехали все тренеры, которые получали эту лицензию. Это были и тренеры "Тоттенхэма", "Арсенала", "Реала" мадридского. И знаете, что они сказали? Они сделали статистику - если футболист не включается в отбор, то вся команда суммарно за 30 секунд пробегает километр. Поэтому лучше сразу - 3 метра и накрыть. С нарушением - ты сзади сразу спокойно встал. Нам этого чуть-чуть не хватает. Когда мы этому научимся, тогда авантюрности, как вы говорите, у нас не будет, - передают слова Черышева корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов.
Дмитрий Черышев - об удалении: Денисов хорошо бросает ауты, и я по привычке его прихватил