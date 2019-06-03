РФС в июне подпишет три крупных спонсорских контракта

Руководство Российского футбольного союза в ближайшее время заключит три крупных спонсорских соглашения.

В дни проведения Петербургского международного экономического форума президент РФС Александр Дюков подпишет контракты с автомобильным концерном Volkswagen на 4 года и российской телекоммуникационной компанией "МегаФон" сроком на 2 года, с возможностью пролонгации договора еще на один год.

Помимо этого, в июне 2019 года руководство РФС намерено окончательно согласовать и подписать контракт с еще одной крупной российской компанией.

Sport24
Сегодня, 13:45
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