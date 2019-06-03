Илья Геркус заявил, что Кинси Волански нужно оштрафовать на 10 миллионов долларов
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус считает, что модель Кинси Волански, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", нужно оштрафовать на 10 миллионов долларов.
"По-хорошему, ее надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась", - написал Геркус в твиттере.
"По-хорошему, ее надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась", - написал Геркус в твиттере.
По хорошему, ее надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась.— Илья Геркус (@ilgerkus) June 3, 2019