Илья Геркус заявил, что Кинси Волански нужно оштрафовать на 10 миллионов долларов

По хорошему, ее надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась. — Илья Геркус (@ilgerkus) June 3, 2019

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус считает, что модель Кинси Волански, выбежавшую на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", нужно оштрафовать на 10 миллионов долларов."По-хорошему, ее надо засудить миллионов на 10 долларов. Чтоб она тоже повеселилась", - написал Геркус в твиттере.