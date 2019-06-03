"Рубин" готов выкупить трансфер Уридии

Руководство "Рубина" готово выкупить у "Нефтехимика" трансфер нападающего Мераби Уридии, который с 2011 по 2016 год тренировался в системе казанского клуба и привлекался главным тренером Курбаном Бердыевым к занятиям с основным составом.По данным Transfermarkt, 26-летний футболист в сезоне-2018/19 забил 10 голов и сделал 4 голевых паса в 27 матчах."Нефтехимик" с Уридией в составе по итогам сезона завоевал путевку в ФНЛ.