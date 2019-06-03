Александр Мирзоян: наверное, Глушаков не заслужил такого отношения к себе

Бывший защитник "Спартака" Александр Мирзоян поделился мнением о полузащитники "красно-белых" Денисе Глушакове.

"Есть разочарование не только в Денисе, но и в тех людях, которые некорректно поступили с ним самим. Совсем недавно мы чествовали Глушакова после чемпионства, носили на руках, а теперь начинаем его травить. Наверное, надо анализировать и свои действия. Да, возможно, кто-то заблудился, а кто-то специально начал эту травлю. Я не знаю. Это в любом случае не славит наш футбол. Сможет ли Глушаков еще что-то показать в спортивном плане? А почему нет? Он должен успокоиться и снова начать играть. Всё в его руках и руках тех людей, которые должны приостановить критику. Денис, наверное, не заслужил такого отношения к себе", - цитирует Мирзояна "Известия".
Теги: Мирзоян Глушаков Спартак
Сегодня, 09:21
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