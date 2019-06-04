"Краснодар" пожелал здоровья Юрию Газинскому

"Краснодар" в твиттере пожелал здоровья полузащитнику Юрию Газинскому, который получил травму плеча в контрольном матче за сборную России с "Чертаново" (6:0).

"Юра! Выздоравливай! Юрий Газинский сегодня покинет расположение сборной России после того, как накануне получил повреждение в товарищеском матче Газинский не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Мы желаем Юрию скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении.

Теги: Краснодар Газинский
Сегодня, 13:12
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