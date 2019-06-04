Василий Уткин - о решении Денисова завершить карьеру: как же примитивно устроена личность у человека!

Блогер Василий Уткин высказал свое мнение о решении полузащитника Игоря Денисова завершить карьеру."Как же примитивно устроена личность у человека! Казалось бы, есть спрос на тебя, здоров - ну играй. Не за титулы, но играй! Посмотрите, сколько в Голландии стариков играет. До самых седых глубоких седин бегают. Уже и под лысиной седины и то считаются.Но нет. Говорит: "Я настроен только на максимальные цели». Ты настроен только на максимальные доходы.Все это поколение российских футболистов уходило довольно рано и далеко не все по здоровью. Многие просто утратили мотивацию, потому что денег уже столько как раньше не платят, а за другие играть не хочется. Какое же место футбол занимает в вашей жизни?", - заявил Уткин в передаче "Футбольный клуб" на своем канале на ютубе.