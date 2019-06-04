Резиуан Мирзов: с чего вы взяли, что Джорджевич – наш штатный пенальтист?

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал об эпизоде, в котором он спорил с Лукой Джорджевичем за право пробить пенальти в матче со "Спартаком".

– Интересный эпизод был и в этом году в матче "Арсенал" – "Спартак". Когда Айртон свалил вас в штрафной, вы пошли к "точке", хотя Джорджевич, штатный пенальтист команды, пытался вырвать мяч.

– С чего вы взяли, что Джорджевич – наш штатный пенальтист?

– Разве нет?

– В нынешнем сезоне до игры со "Спартаком" мы вообще 11-метровые не били. К этому уже так привыкли, что Черевченко пенальтиста не назначал. Была договоренность: кто в себе уверен, тот и пойдет к мячу.

– У вас сомнений не было?

– Ни малейших. Я ведь на сборах в контрольных матчах с пенальти забивал.

– Лука не обиделся?

– С чего бы? Вот если б промахнулся, тогда мне еще можно было претензии предъявлять.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мирзов Джорджевич
Сегодня, 09:46
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