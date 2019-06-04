Резиуан Мирзов: с чего вы взяли, что Джорджевич – наш штатный пенальтист?

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал об эпизоде, в котором он спорил с Лукой Джорджевичем за право пробить пенальти в матче со "Спартаком".– С чего вы взяли, что Джорджевич – наш штатный пенальтист?– В нынешнем сезоне до игры со "Спартаком" мы вообще 11-метровые не били. К этому уже так привыкли, что Черевченко пенальтиста не назначал. Была договоренность: кто в себе уверен, тот и пойдет к мячу.– Ни малейших. Я ведь на сборах в контрольных матчах с пенальти забивал.– С чего бы? Вот если б промахнулся, тогда мне еще можно было претензии предъявлять.