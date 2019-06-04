Резиуан Мирзов: с чего вы взяли, что Джорджевич – наш штатный пенальтист?
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал об эпизоде, в котором он спорил с Лукой Джорджевичем за право пробить пенальти в матче со "Спартаком".
– Интересный эпизод был и в этом году в матче "Арсенал" – "Спартак". Когда Айртон свалил вас в штрафной, вы пошли к "точке", хотя Джорджевич, штатный пенальтист команды, пытался вырвать мяч.
– С чего вы взяли, что Джорджевич – наш штатный пенальтист?
– Разве нет?
– В нынешнем сезоне до игры со "Спартаком" мы вообще 11-метровые не били. К этому уже так привыкли, что Черевченко пенальтиста не назначал. Была договоренность: кто в себе уверен, тот и пойдет к мячу.
– У вас сомнений не было?
– Ни малейших. Я ведь на сборах в контрольных матчах с пенальти забивал.
– Лука не обиделся?
– С чего бы? Вот если б промахнулся, тогда мне еще можно было претензии предъявлять.
"Спорт-Экспресс"
– Интересный эпизод был и в этом году в матче "Арсенал" – "Спартак". Когда Айртон свалил вас в штрафной, вы пошли к "точке", хотя Джорджевич, штатный пенальтист команды, пытался вырвать мяч.
– С чего вы взяли, что Джорджевич – наш штатный пенальтист?
– Разве нет?
– В нынешнем сезоне до игры со "Спартаком" мы вообще 11-метровые не били. К этому уже так привыкли, что Черевченко пенальтиста не назначал. Была договоренность: кто в себе уверен, тот и пойдет к мячу.
– У вас сомнений не было?
– Ни малейших. Я ведь на сборах в контрольных матчах с пенальти забивал.
– Лука не обиделся?
– С чего бы? Вот если б промахнулся, тогда мне еще можно было претензии предъявлять.
"Спорт-Экспресс"