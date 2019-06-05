Вагит Алекперов считает нормальным, что "Спартак" не смог выиграть чемпионат России
Глава "Лукойла", титульного спонсора "Спартака", Вагит Алекперов считает нормальным то, что команда в сезоне-2018/19 не смогла занять первое место в турнирной таблице чемпионата России.
"Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Это нормально (что "Спартак" закончил чемпионат не на первом месте - прим.). Сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, "Спартак" - сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом", - цитирует Алекперова ТАСС.
"Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Это нормально (что "Спартак" закончил чемпионат не на первом месте - прим.). Сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, "Спартак" - сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом", - цитирует Алекперова ТАСС.