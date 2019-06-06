Ринат Билялетдинов: чемпионат РПЛ ожидается еще полупроходной, Шаронову легче будет
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера казанской команды.
"Немножко мы с Романом поработали в «Рубине». Видно было, что человек обязательный. В какой-то степени и порадоваться можно за Шаронова. Наверное, сейчас важный момент для него.
Видел ли я у него задатки тренера? При первой встрече я ему предложил должность играющего тренера. Получается, какой-то намек был. Но Роман сказал тогда, что хочет еще играть. Значит, что-то видел. У Романа сейчас испытательный срок, все зависит от исполнителей.
Опытные игроки всегда помогают в этом плане. Тренеру очень важно это. Еще — сколько терпения у руководства. Надо верить в каждого, мы верим во многих, и в Романа тоже. Надо верить, что получится всегда.
Чемпионат ожидается еще полупроходной, если практически никто не вылетает, то можно поэкспериментировать. И с игроками, и с тренерским составом. Роману легче будет, что чемпионат спокойный ожидается, можно не нервничать и потерпеть", - цитирует Билялетдинова Sport24.
"Немножко мы с Романом поработали в «Рубине». Видно было, что человек обязательный. В какой-то степени и порадоваться можно за Шаронова. Наверное, сейчас важный момент для него.
Видел ли я у него задатки тренера? При первой встрече я ему предложил должность играющего тренера. Получается, какой-то намек был. Но Роман сказал тогда, что хочет еще играть. Значит, что-то видел. У Романа сейчас испытательный срок, все зависит от исполнителей.
Опытные игроки всегда помогают в этом плане. Тренеру очень важно это. Еще — сколько терпения у руководства. Надо верить в каждого, мы верим во многих, и в Романа тоже. Надо верить, что получится всегда.
Чемпионат ожидается еще полупроходной, если практически никто не вылетает, то можно поэкспериментировать. И с игроками, и с тренерским составом. Роману легче будет, что чемпионат спокойный ожидается, можно не нервничать и потерпеть", - цитирует Билялетдинова Sport24.