Владимир Быстров: такая вовлеченность Галицкого в процесс мешает тренерам "Краснодара"

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился мнением о краснодарском клубе, владельцем которого является Сергей Галицкий.

"Неважно, кто тренер. Главный там — Галицкий! Что "Краснодару" нужно для борьбы за золото? Время. Чтобы подросли свои воспитанники, о которых столько говорится.

Условия для игроков созданы шикарные, но такая вовлеченность Галицкого в процесс тренерам мешает. Его авторитет превыше всего. Стиль важнее результата, «Краснодар» всегда играет одинаково. А так нельзя!

Чего еще не хватало клубу? Футболистов, умеющих бороться за чемпионство. Таких мало", - цитирует Быстрова "СЭ".
Теги: Быстров Галицкий Краснодар
Сегодня, 05:52
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