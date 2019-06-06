Владимир Быстров: такая вовлеченность Галицкого в процесс мешает тренерам "Краснодара"
Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился мнением о краснодарском клубе, владельцем которого является Сергей Галицкий.
"Неважно, кто тренер. Главный там — Галицкий! Что "Краснодару" нужно для борьбы за золото? Время. Чтобы подросли свои воспитанники, о которых столько говорится.
Условия для игроков созданы шикарные, но такая вовлеченность Галицкого в процесс тренерам мешает. Его авторитет превыше всего. Стиль важнее результата, «Краснодар» всегда играет одинаково. А так нельзя!
Чего еще не хватало клубу? Футболистов, умеющих бороться за чемпионство. Таких мало", - цитирует Быстрова "СЭ".
"Неважно, кто тренер. Главный там — Галицкий! Что "Краснодару" нужно для борьбы за золото? Время. Чтобы подросли свои воспитанники, о которых столько говорится.
Условия для игроков созданы шикарные, но такая вовлеченность Галицкого в процесс тренерам мешает. Его авторитет превыше всего. Стиль важнее результата, «Краснодар» всегда играет одинаково. А так нельзя!
Чего еще не хватало клубу? Футболистов, умеющих бороться за чемпионство. Таких мало", - цитирует Быстрова "СЭ".