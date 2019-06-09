«Зимой мы взвалили на себя непосильную ношу». Гончаренко дал большое интервью
Главный тренер ЦСКА рассказал «Чемпионату», как Кононов варил суп, а также о восстановлении Дзагоева после травмы, сильных сторонах Дивеева и аллергии, которая мешала играть Георгию Щенникову
«Мы взвалили на себя непосильную ношу»
- Зимой, перед сезоном, у нас была командная встреча, и, наверное, мы взвалили на себя непосильную ношу. Она нас сильно закрепостила. Заявляя, что теперь «будем биться за первое место» и «должны стать чемпионами», мы приняли дополнительную ответственность, с которой в полной мере не справились. Все решения в атаке и обороне принимались сквозь призму ответственности – перед собой, перед людьми за данные обещания. Самое главное, что мне не удалось своевременно рассмотреть ситуацию и раскрепостить команду, чтобы она показывала тот футбол, на который способна. Только за два последних тура нам удалось наконец сбросить психологические оковы – может быть, поэтому в них и выиграли.
Возможно, нам действительно не хватило объективной самооценки. Мы без единого поражения прошли всю предсезонку: два матча закончили вничью, остальные выиграли. Мы могли контролировать ритм игры, могли добавить, стали достаточно вариативной командой. Не было ничего, что вызывало бы тревогу. Форма игроков, их ответственность, отношение к тренировкам и спаррингам – всё указывало на то, что мы должны во всеоружии подойти к первому после паузы матчу – против «Арсенала». Думали, что и в чемпионате будем продолжать так же играть и добиваться побед – и тут попали под холодный душ в Грозном...
Если бы я мог что-то изменить? Нужно было чётче определиться со схемой игры и стартовым составом.
«Возможно, я перетянул гайки»
- Что пробовал изменить, когда начали терять очки весной? Всё уменьшили – продолжительность теоретических занятий, установок. Я умышленно минимизировал общение с командой – за исключением индивидуальных бесед. Когда коллектив попадает в такую ситуацию, футболисты иной раз просто отключаются от обилия информации, начинают сомневаться в себе. Может быть, надо было «отпустить» команду еще больше. Сейчас отдаю себе отчёт, что на каком-то этапе случился перегруз информацией с моей стороны. Возможно, где-то перетянул гайки.
«Спартак» всё время что-то объявляет»
- Была ли конкретная цель на сезон? Мне трудно представить, чтобы приходил, условно говоря, Медведев в «Зените», Федун в «Спартаке» и говорили: «Ребята, наша задача – стать чемпионами!»… Хотя нет, «Спартак» всё время что-то объявляет (улыбается). Но по мне, в большом клубе само собой разумеется играть каждый матч на победу и стремиться стать чемпионом. Сама атмосфера, уклад жизни, быта команды подразумевают, что ты должен быть только наверху, по-другому никак.
«Щенников долго мучился с аллергией»
На скамейке было ощущение растерянности после изменений по ходу матча? На мой взгляд, тренер должен рисковать. Если ты не рискуешь ничем, на самом деле ты рискуешь всем. Наверное, и в следующем сезоне будут подобные решения. Чего точно не будет – это бездействия. Тренер для того и существует, чтобы влиять на команду и игру. Если добиваешься результата, все решения – правильные, если нет – провальные. Так было, есть и будет. Понимаю, что для Жоры Щенникова, заслуженного футболиста, обратная замена – это стресс. Но тренер должен принимать рисковые решения. Жоре я всё объяснил, и он прекрасно меня понял. Хотя представляю, какие эмоции у него бушевали внутри. Когда меня в своё время обратно заменили, чувство было такое, будто в меня плюнули, притом не один раз.
Почему Щенников перестал забивать? Жора – опытный футболист, принёс массу пользы ЦСКА, но на протяжении этого неудачного периода долго мучился с аллергией, поэтому у него и произошёл спад. Кашель на протяжении полутора месяцев не позволял Щенникову тренироваться и играть в полную силу. Такое обострение у него впервые.
«В ЦСКА у Дивеева больше шансов, чем в «Уфе»
- Игра Дивеева? Ментально это очень сильный футболист. Ему неважно, против кого играть и какую передачу делать – короткую, длинную, левой ногой, правой. Можно делать и 100% точных передач назад, а у Дивеева правильный пас, причём как «щекой», так и подъёмом.
Почему такой молодец не играл в «Уфе»? Вы знаете, что у меня дружеские отношения с Шамилем Газизовым. Когда мы начали общаться по поводу Дивеева, Камилыч спросил: «Он у тебя будет играть?». Я ответил: «Как бы парадоксально это ни звучало, в ЦСКА у него больше шансов, чем в «Уфе». Мы понимали, что костяк у нас молодой, одним футболистом больше, одним меньше – нет принципиальной разницы. А у них другая ситуация – борьба за выживание. Она более изнурительная. Я это на себе прочувствовал, когда с той же «Уфой» попал в зону турбулентности. Внизу гораздо сложнее, чем вверху. Если у нас команда была зажатая, то там – неуверенная. Когда катишься вниз, получаешь фантастическую неуверенность.
«Если бы у меня была такая возможность, несколько игр Чалов начал бы на скамейке»
— Три лучших игрока сезона по версии Виктора Гончаренко? Чалов, Дзюба, Акинфеев. Больше не боюсь перехвалить Чалова? Нет. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провёл хороший сезон.
Меня не удивило, что Бердыев назвал Чалова самым умным игроком лиги. У Курбана Бекиевича всегда очень трезвая оценка. Мне понравилось, как он сказал про Понтуса: «Он не делает того, что не умеет». Абсолютно верное замечание.
Не перетянул ли гайки, воспитывая Чалова скамейкой запасных пару лет назад? Нет. Если бы у меня была такая возможность, несколько игр Чалов начал бы на скамейке. Тогда он по-другому начинает воспринимать игру. Когда в прошлом году проиграли «Динамо» 1:2, он вышел, забил, и у него пошла серия. Ему иногда нужно посмотреть футбол со стороны. В этом случае он выходит и сразу улучшает игру.
Переезд Чалова в Европу? Смотря куда. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.
«У Жамалетдинова выработалась уверенность, что ему не дают играть»
— С кем из множества новичков легче всего было найти общий язык? Не могу сказать, что с кем-то вообще были сложности.
Даже с Нисимурой? Здесь более понятная ситуация. Такума – как хорошая японская машина. Такой мини-Марио. Он любит работать, заранее приходит до тренировки, остаётся после. Если Нисимура не попадает в состав, его отношение к тренеру и команде не меняется. Он мыслит так: если выйду на три минуты, значит, это будут три минуты всей жизни. Такума хорошо понимает атаку и оборону, стандартные положения. С ним в этом плане даже легче, чем с Арнором. Поначалу только, когда были трудности перевода, он не совсем хорошо понимал структуру атаки и принципы взаимодействия в ней. Потом всё стало на свои места. Нисимура профессионально работает, никогда не показывает недовольства и всеми силами пытается понять, чего хочет тренер.
Чем Такума лучше Жамалетдинова? У каждого футболиста свой характер. Нисимура пришёл с желанием играть, тогда как у Жамалетдинова выработалась уверенность, что ему не дают играть. Это две разные ситуации и два разных ментально футболиста.
«Нуждается ли Бекао в постоянных пендалях? Всегда. Всегда»
— Что случилось весной с Влашичем? Он — очень амбициозный игрок. Не сомневаюсь, что он искренне хотел помочь команде. Он любит проявлять себя в каждой игре, в каждом отдельно взятом эпизоде, но не забывайте: Никола такой же, как и Чалов, по возрасту. Плюс он пришёл к нам без игровой практики. По физическим данным, по уму он достаточно зрелый игрок, но всё равно ещё очень молод. Этот груз ответственности, ожиданий тоже на каком-то этапе его придавил.
Никола из тех людей, которых надо постоянно подбадривать, говорить, что он и вполнакала горит ярко. Тогда Влашич проявляет свои лучшие качества.
Нуждается ли Бекао в пендалях? Всегда. Всегда. Он и сам этого не стесняется и принимает критику, хотя парень ершистый. Ещё надо подстёгивать Набабкина. Если не подстёгивать, это не идёт ему в плюс. Надо знать, кому следует делать замечания в прессе, кому – наедине, кому – при команде. Все люди разные.
«Один раз Алан приехал после травмы с такой, простите, ряхой, что сам понял: перебор»
—Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами... Верю ли во вторую молодость Дзагоева? По крайней мере, то, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе.
— Он нам рассказывал: когда Набабкин встретил его после операции, глазам не поверил: «Алан, где твоя задница?».
— Один раз Алан приехал после травмы с такой, простите, ряхой, что сам понял: перебор. У него столько болячек было, что мы уже со счёта сбились. А после «крестов» Дзага действительно сильно похудел.
«Кононов нам супчик варил»
— Как я делил квартиру с Кононовым? Президент Капский с тренером Пунтусом решили, что БАТЭ необходимы опытные футболисты. Олег пришёл действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Пунтус подошёл к нам с Жевновым: «У вас же найдётся в квартире место ещё для одного человека?». Конечно, найдётся, какие вопросы. Олег и подселился к нам.
Абсолютно нормально уживались. Нам с Юрой по 20 лет было, хотелось всё успеть – девочки, дискотеки. А Олег намного старше, уже взрослый, степенный мужчина. Супчик варил. Для нас это было хорошее подспорье. Так и жили втроём в съёмной двушке, пока как-то раз утром Кононов не объявил: «Заканчиваю с футболом. Сейчас пойду и скажу Пунтусу и Капскому, что больше не могу и не хочу играть. Нет здоровья».
Сохранились ли отношения сейчас? Когда он работал в Украине, с улыбкой вспоминали этот эпизод жизни. Сейчас плотного общения нет: специально не созваниваемся, игры не обсуждаем. По сути, только на матчах перекидываемся парой фраз. Но если где-нибудь встретимся, не сомневаюсь, тепло поговорим.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ЦСКА, pressball.by, "Спорт-Экспресс", ТАСС, РИА Новости
Интервью целиком
«Мы взвалили на себя непосильную ношу»
- Зимой, перед сезоном, у нас была командная встреча, и, наверное, мы взвалили на себя непосильную ношу. Она нас сильно закрепостила. Заявляя, что теперь «будем биться за первое место» и «должны стать чемпионами», мы приняли дополнительную ответственность, с которой в полной мере не справились. Все решения в атаке и обороне принимались сквозь призму ответственности – перед собой, перед людьми за данные обещания. Самое главное, что мне не удалось своевременно рассмотреть ситуацию и раскрепостить команду, чтобы она показывала тот футбол, на который способна. Только за два последних тура нам удалось наконец сбросить психологические оковы – может быть, поэтому в них и выиграли.
Возможно, нам действительно не хватило объективной самооценки. Мы без единого поражения прошли всю предсезонку: два матча закончили вничью, остальные выиграли. Мы могли контролировать ритм игры, могли добавить, стали достаточно вариативной командой. Не было ничего, что вызывало бы тревогу. Форма игроков, их ответственность, отношение к тренировкам и спаррингам – всё указывало на то, что мы должны во всеоружии подойти к первому после паузы матчу – против «Арсенала». Думали, что и в чемпионате будем продолжать так же играть и добиваться побед – и тут попали под холодный душ в Грозном...
Если бы я мог что-то изменить? Нужно было чётче определиться со схемой игры и стартовым составом.
«Возможно, я перетянул гайки»
- Что пробовал изменить, когда начали терять очки весной? Всё уменьшили – продолжительность теоретических занятий, установок. Я умышленно минимизировал общение с командой – за исключением индивидуальных бесед. Когда коллектив попадает в такую ситуацию, футболисты иной раз просто отключаются от обилия информации, начинают сомневаться в себе. Может быть, надо было «отпустить» команду еще больше. Сейчас отдаю себе отчёт, что на каком-то этапе случился перегруз информацией с моей стороны. Возможно, где-то перетянул гайки.
«Спартак» всё время что-то объявляет»
- Была ли конкретная цель на сезон? Мне трудно представить, чтобы приходил, условно говоря, Медведев в «Зените», Федун в «Спартаке» и говорили: «Ребята, наша задача – стать чемпионами!»… Хотя нет, «Спартак» всё время что-то объявляет (улыбается). Но по мне, в большом клубе само собой разумеется играть каждый матч на победу и стремиться стать чемпионом. Сама атмосфера, уклад жизни, быта команды подразумевают, что ты должен быть только наверху, по-другому никак.
«Щенников долго мучился с аллергией»
На скамейке было ощущение растерянности после изменений по ходу матча? На мой взгляд, тренер должен рисковать. Если ты не рискуешь ничем, на самом деле ты рискуешь всем. Наверное, и в следующем сезоне будут подобные решения. Чего точно не будет – это бездействия. Тренер для того и существует, чтобы влиять на команду и игру. Если добиваешься результата, все решения – правильные, если нет – провальные. Так было, есть и будет. Понимаю, что для Жоры Щенникова, заслуженного футболиста, обратная замена – это стресс. Но тренер должен принимать рисковые решения. Жоре я всё объяснил, и он прекрасно меня понял. Хотя представляю, какие эмоции у него бушевали внутри. Когда меня в своё время обратно заменили, чувство было такое, будто в меня плюнули, притом не один раз.
Почему Щенников перестал забивать? Жора – опытный футболист, принёс массу пользы ЦСКА, но на протяжении этого неудачного периода долго мучился с аллергией, поэтому у него и произошёл спад. Кашель на протяжении полутора месяцев не позволял Щенникову тренироваться и играть в полную силу. Такое обострение у него впервые.
«В ЦСКА у Дивеева больше шансов, чем в «Уфе»
- Игра Дивеева? Ментально это очень сильный футболист. Ему неважно, против кого играть и какую передачу делать – короткую, длинную, левой ногой, правой. Можно делать и 100% точных передач назад, а у Дивеева правильный пас, причём как «щекой», так и подъёмом.
Почему такой молодец не играл в «Уфе»? Вы знаете, что у меня дружеские отношения с Шамилем Газизовым. Когда мы начали общаться по поводу Дивеева, Камилыч спросил: «Он у тебя будет играть?». Я ответил: «Как бы парадоксально это ни звучало, в ЦСКА у него больше шансов, чем в «Уфе». Мы понимали, что костяк у нас молодой, одним футболистом больше, одним меньше – нет принципиальной разницы. А у них другая ситуация – борьба за выживание. Она более изнурительная. Я это на себе прочувствовал, когда с той же «Уфой» попал в зону турбулентности. Внизу гораздо сложнее, чем вверху. Если у нас команда была зажатая, то там – неуверенная. Когда катишься вниз, получаешь фантастическую неуверенность.
«Если бы у меня была такая возможность, несколько игр Чалов начал бы на скамейке»
— Три лучших игрока сезона по версии Виктора Гончаренко? Чалов, Дзюба, Акинфеев. Больше не боюсь перехвалить Чалова? Нет. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провёл хороший сезон.
Меня не удивило, что Бердыев назвал Чалова самым умным игроком лиги. У Курбана Бекиевича всегда очень трезвая оценка. Мне понравилось, как он сказал про Понтуса: «Он не делает того, что не умеет». Абсолютно верное замечание.
Не перетянул ли гайки, воспитывая Чалова скамейкой запасных пару лет назад? Нет. Если бы у меня была такая возможность, несколько игр Чалов начал бы на скамейке. Тогда он по-другому начинает воспринимать игру. Когда в прошлом году проиграли «Динамо» 1:2, он вышел, забил, и у него пошла серия. Ему иногда нужно посмотреть футбол со стороны. В этом случае он выходит и сразу улучшает игру.
Переезд Чалова в Европу? Смотря куда. Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.
«У Жамалетдинова выработалась уверенность, что ему не дают играть»
— С кем из множества новичков легче всего было найти общий язык? Не могу сказать, что с кем-то вообще были сложности.
Даже с Нисимурой? Здесь более понятная ситуация. Такума – как хорошая японская машина. Такой мини-Марио. Он любит работать, заранее приходит до тренировки, остаётся после. Если Нисимура не попадает в состав, его отношение к тренеру и команде не меняется. Он мыслит так: если выйду на три минуты, значит, это будут три минуты всей жизни. Такума хорошо понимает атаку и оборону, стандартные положения. С ним в этом плане даже легче, чем с Арнором. Поначалу только, когда были трудности перевода, он не совсем хорошо понимал структуру атаки и принципы взаимодействия в ней. Потом всё стало на свои места. Нисимура профессионально работает, никогда не показывает недовольства и всеми силами пытается понять, чего хочет тренер.
Чем Такума лучше Жамалетдинова? У каждого футболиста свой характер. Нисимура пришёл с желанием играть, тогда как у Жамалетдинова выработалась уверенность, что ему не дают играть. Это две разные ситуации и два разных ментально футболиста.
«Нуждается ли Бекао в постоянных пендалях? Всегда. Всегда»
— Что случилось весной с Влашичем? Он — очень амбициозный игрок. Не сомневаюсь, что он искренне хотел помочь команде. Он любит проявлять себя в каждой игре, в каждом отдельно взятом эпизоде, но не забывайте: Никола такой же, как и Чалов, по возрасту. Плюс он пришёл к нам без игровой практики. По физическим данным, по уму он достаточно зрелый игрок, но всё равно ещё очень молод. Этот груз ответственности, ожиданий тоже на каком-то этапе его придавил.
Никола из тех людей, которых надо постоянно подбадривать, говорить, что он и вполнакала горит ярко. Тогда Влашич проявляет свои лучшие качества.
Нуждается ли Бекао в пендалях? Всегда. Всегда. Он и сам этого не стесняется и принимает критику, хотя парень ершистый. Ещё надо подстёгивать Набабкина. Если не подстёгивать, это не идёт ему в плюс. Надо знать, кому следует делать замечания в прессе, кому – наедине, кому – при команде. Все люди разные.
«Один раз Алан приехал после травмы с такой, простите, ряхой, что сам понял: перебор»
—Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами... Верю ли во вторую молодость Дзагоева? По крайней мере, то, что делает сейчас Дзагоев, мне очень нравится. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень. Его эмоций и позитива ЦСКА не хватает в играх и тренировках. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе.
— Он нам рассказывал: когда Набабкин встретил его после операции, глазам не поверил: «Алан, где твоя задница?».
— Один раз Алан приехал после травмы с такой, простите, ряхой, что сам понял: перебор. У него столько болячек было, что мы уже со счёта сбились. А после «крестов» Дзага действительно сильно похудел.
«Кононов нам супчик варил»
— Как я делил квартиру с Кононовым? Президент Капский с тренером Пунтусом решили, что БАТЭ необходимы опытные футболисты. Олег пришёл действующим игроком, одно время тренировался с травмой ахилла и честно пытался помочь команде. Пунтус подошёл к нам с Жевновым: «У вас же найдётся в квартире место ещё для одного человека?». Конечно, найдётся, какие вопросы. Олег и подселился к нам.
Абсолютно нормально уживались. Нам с Юрой по 20 лет было, хотелось всё успеть – девочки, дискотеки. А Олег намного старше, уже взрослый, степенный мужчина. Супчик варил. Для нас это было хорошее подспорье. Так и жили втроём в съёмной двушке, пока как-то раз утром Кононов не объявил: «Заканчиваю с футболом. Сейчас пойду и скажу Пунтусу и Капскому, что больше не могу и не хочу играть. Нет здоровья».
Сохранились ли отношения сейчас? Когда он работал в Украине, с улыбкой вспоминали этот эпизод жизни. Сейчас плотного общения нет: специально не созваниваемся, игры не обсуждаем. По сути, только на матчах перекидываемся парой фраз. Но если где-нибудь встретимся, не сомневаюсь, тепло поговорим.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт ЦСКА, pressball.by, "Спорт-Экспресс", ТАСС, РИА Новости
Интервью целиком