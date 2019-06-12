"Зенит": конфликт во Внуково с участием Лунёва полностью исчерпан

В "Зените" прокомментировали инцидент с участием голкипера сборной России и петербургского клуба Андрея Лунёва, произошедший накануне в аэропорту Внуково.

"В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунёв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом", - цитирует пресс-секретаря "Зенита" "Чемпионат".
Теги: Лунев Зенит
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