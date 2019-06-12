Дмитрий Селюк: Ротенберг все ближе к подписанию нового контракта с ФК "Локомотив"

Вопрос подписания нового контракта футболиста Бориса Ротенберга с московским "Локомотивом" может решиться в ближайшее время.

Нынешнее соглашение 33-летнего Ротенберга со столичным клубом истекает в конце июня текущего года. В минувшем сезоне защитник провел пять матчей. 5 декабря в матче Олимп - Кубка России против казанского "Рубина" (1:0) Ротенберг получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона.

"Борис сейчас в больнице в Барселоне, я как раз еду с ним встречаться. Надеюсь, все будет хорошо, мы все ближе к подписанию нового соглашения. Пока Боря в госпитале и получает лечение, к сожалению, он не может тренироваться. У него заканчивается определенный цикл, сейчас врач даст ему рекомендации, дальше будем смотреть, что делать", - заявил Селюк.

"Локомотив" - топовый клуб, все должно быть нормально. Самое главное, что Боря полностью поправился и пришел в себя", - добавил агент.

ТАСС
Теги: Селюк Ротенберг Локомотив
Сегодня, 21:31
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