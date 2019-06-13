Адвокат Александра Кокорина: представление направлено на поддержку незаконного приговора

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор форварду "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, обратил внимание суда, что в доводах апелляционного представления есть такой оборот, как "нанёс несколько ударов стулом". Адвокат удивлён, откуда это взялось.

"Представление направлено на поддержку незаконного приговора", - сказал он.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:28
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