Адвокат Александра Кокорина: представление направлено на поддержку незаконного приговора
Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор форварду "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, обратил внимание суда, что в доводах апелляционного представления есть такой оборот, как "нанёс несколько ударов стулом". Адвокат удивлён, откуда это взялось.
"Представление направлено на поддержку незаконного приговора", - сказал он.
"Чемпионат.сом"
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, обратил внимание суда, что в доводах апелляционного представления есть такой оборот, как "нанёс несколько ударов стулом". Адвокат удивлён, откуда это взялось.
"Представление направлено на поддержку незаконного приговора", - сказал он.
"Чемпионат.сом"