Евгенй Кафельников: "Спартаку" нужен новый владелец. Кто угодно - индус, малазиец, шейх

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", выразил мнение, что красно-белым для достижения успехов необходим новый владелец вместо Леонида Федуна.

"Кому должен принадлежать "Спартак"? Тому, кто любит команду. А Федун признается в любви к киевскому "Динамо". Скорее Леонид Арнольдович купит киевское "Динамо", чем Суркис купит "Спартак".

Я затрудняюсь ответить, кто должен быть хозяином команды. Пускай это будет какой-нибудь иностранец, почему нет? Какой-нибудь индус, малазиец, шейх. Кто угодно, без разницы. Но явно нужна какая-то перестановка", — сказал Кафельников в интервью ютуб-каналу "Царьград ТВ".

Sport24.ru
Теги: Кафельников Спартак
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