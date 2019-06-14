Евгенй Кафельников: "Спартаку" нужен новый владелец. Кто угодно - индус, малазиец, шейх

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", выразил мнение, что красно-белым для достижения успехов необходим новый владелец вместо Леонида Федуна."Кому должен принадлежать "Спартак"? Тому, кто любит команду. А Федун признается в любви к киевскому "Динамо". Скорее Леонид Арнольдович купит киевское "Динамо", чем Суркис купит "Спартак".Я затрудняюсь ответить, кто должен быть хозяином команды. Пускай это будет какой-нибудь иностранец, почему нет? Какой-нибудь индус, малазиец, шейх. Кто угодно, без разницы. Но явно нужна какая-то перестановка", — сказал Кафельников в интервью ютуб-каналу "Царьград ТВ".