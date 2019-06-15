Данченко: рад, что подписал контракт с "Рубином"

Новичок казанского клуба Олег Данченко дал первое интервью в качестве игрока "Рубина":


– Впечатления хорошие, рад, что подписал контракт с таким клубом, и готов уже принять участие в первом тренировочном занятии. Получил предложение после окончания чемпионата. Много думал, все взвесил и принял положительное решение.

Сейчас в команде знаю только Дюпина и Закирова. Главный тренер Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал "Рубину", также знаю Олега Кузьмина, думаю, что они будут развиваться и станут хорошими тренерами, - приводит слова игрока официальный сайт "Рубина".
Теги: Рубин Данченко
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