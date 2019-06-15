Данченко: рад, что подписал контракт с "Рубином"

Первое интервью Олега Данченко в качестве игрока нашей команды ? pic.twitter.com/YRKY4IIbt4 — «Рубин» Казань (@fcrk) June 15, 2019

Новичок казанского клуба Олег Данченко дал первое интервью в качестве игрока "Рубина":– Впечатления хорошие, рад, что подписал контракт с таким клубом, и готов уже принять участие в первом тренировочном занятии. Получил предложение после окончания чемпионата. Много думал, все взвесил и принял положительное решение.Сейчас в команде знаю только Дюпина и Закирова. Главный тренер Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал "Рубину", также знаю Олега Кузьмина, думаю, что они будут развиваться и станут хорошими тренерами, - приводит слова игрока официальный сайт "Рубина".