Источник: "Спартак" заключил контракт с Понсе
По информации Sport24.ru, московский клуб оформил трансфер форварда и заключил с ним контракт. Ожидается, что о сделке будет официально объявлено в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Понсе выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.
Гильерме в «Спартак», Зе Луиш на выход? Трансферные слухи вокруг «красно-белых»
В прошедшем сезоне Понсе выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.
Гильерме в «Спартак», Зе Луиш на выход? Трансферные слухи вокруг «красно-белых»