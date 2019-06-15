Источник: "Спартак" заключил контракт с Понсе

По информации Sport24.ru, московский клуб оформил трансфер форварда и заключил с ним контракт. Ожидается, что о сделке будет официально объявлено в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Понсе выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

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Теги: Спартак Понсе
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