Евгений Кафельников: Глушаков "выкладывался полностью"? В беседе с Каррерой я слышал совершенно другое
Известный в прошлом теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказался относительно обращения капитана красно-белых Дениса Глушакова к болельщикам.
- Верны оказались слухи последних двух недель, что Глушаков остается в "Спартаке". Дело тут в том, о чем говорил Леонид Арнольдович (Федун - прим.ред.) "деньгами упакован он полностью", т.е. в России Денис за такие средства никому не нужен, а неустойку полную за разрыв контракта клуб ему отказывается платить.
Что делать в таком случае, когда ты заложник ситуации? Правильно! Главное не то, что было, а как про это написать. Захотел бы Денис внести ясность, чувствовал за собой правду, сделал бы это давно, как, например Макс Калиниченко: увидел ложь в твиттере, касательно Кавенаги и команды, сказал болельщикам прямо, что они "ох###и..", рассказывая зачем и почему, и к Максу ни у кого вопросов больше не было, он настоящий Спартаковец и хороший игрок.
А сейчас после поста Дениса в инстаграме начнется опять кампания по обелению его блогерами и журналистами, двое молодых и перспективных точно этому рады - паек вернулся.
Как Денис "выкладывался полностью", мы все видели в матче с "Тосно". В любом случае, при моей личной беседе с Массимо Каррерой, я слышал совершенно другое касательно того, что выложили в инстаграме Дениса.
Другой вопрос, терпеть такое за свои деньги я лично не намерен. Убеждаюсь в том, что всё сделал правильно и отказался продлевать свой абонемент, - написал Кафельников в своём телеграм-канале.
- Верны оказались слухи последних двух недель, что Глушаков остается в "Спартаке". Дело тут в том, о чем говорил Леонид Арнольдович (Федун - прим.ред.) "деньгами упакован он полностью", т.е. в России Денис за такие средства никому не нужен, а неустойку полную за разрыв контракта клуб ему отказывается платить.
Что делать в таком случае, когда ты заложник ситуации? Правильно! Главное не то, что было, а как про это написать. Захотел бы Денис внести ясность, чувствовал за собой правду, сделал бы это давно, как, например Макс Калиниченко: увидел ложь в твиттере, касательно Кавенаги и команды, сказал болельщикам прямо, что они "ох###и..", рассказывая зачем и почему, и к Максу ни у кого вопросов больше не было, он настоящий Спартаковец и хороший игрок.
А сейчас после поста Дениса в инстаграме начнется опять кампания по обелению его блогерами и журналистами, двое молодых и перспективных точно этому рады - паек вернулся.
Как Денис "выкладывался полностью", мы все видели в матче с "Тосно". В любом случае, при моей личной беседе с Массимо Каррерой, я слышал совершенно другое касательно того, что выложили в инстаграме Дениса.
Другой вопрос, терпеть такое за свои деньги я лично не намерен. Убеждаюсь в том, что всё сделал правильно и отказался продлевать свой абонемент, - написал Кафельников в своём телеграм-канале.