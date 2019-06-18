"Локомотив" объявил о переходе защитника олимпийской сборной Бразилии Мурило

"Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником олимпийской сборной Бразилии Серкейрой Мурило.Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 5 лет."Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В "Локомотив" я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетил Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что "Локо" – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость!", - сказал Мурило.