"Локомотив" объявил о переходе защитника олимпийской сборной Бразилии Мурило

"Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником олимпийской сборной Бразилии Серкейрой Мурило.

Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на 5 лет.

"Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В "Локомотив" я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетил Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что "Локо" – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость!", - сказал Мурило.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив
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