"Спартак" предложит Глушакову расторжение контракта

"Спартак" намерен предложить полузащитнику Денису Глушакову расторжение действующего контракта.Договор с 32-летним полузащитником истекает в июне следующего года – по контракту зарплата футболиста составляет около 2,7 миллиона евро. Красно-белые могут предложить вариант, при котором компенсация составит около половины годовой зарплаты – в случае разрыва контракта игрок становится свободным агентом и может переходить в другой клуб без компенсации.