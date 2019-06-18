Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления ФСИН по Москве Сергея Мороза.
"Мы ждем документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области", - сказал Мороз.
Мороз добавил, что колония будет определена после получения документов, также пока нельзя сказать, будут ли футболисты отбывать наказание в одной колонии. Также он рассказал, что Кокорин и Мамаев будут этапированы, скорее всего, железнодорожным транспортом.
"Мы ждем документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области", - сказал Мороз.
Мороз добавил, что колония будет определена после получения документов, также пока нельзя сказать, будут ли футболисты отбывать наказание в одной колонии. Также он рассказал, что Кокорин и Мамаев будут этапированы, скорее всего, железнодорожным транспортом.