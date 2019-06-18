Аркадий Дворкович: мне нравится игра Зе Луиша, но это не значит, что для "Спартака" он незаменим
Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович оценил перспективы главного тренера "Спартака" Олега Кононова добиться успехов с командой в следующем сезоне, а также прокомментировал слухи о возможной продаже нападающего красно-белых Зе Луиша.
"Получится ли у Кононова в следующем сезоне? По своему опыту болельщика и опыту работы в спортивном мире знаю, что любому тренеру нужно время для создания команды. Конечно, болельщики разочарованы отдельными играми в прошлом сезоне и тем, что в команде не было единства. Наверное, это все видели, но руководство клуба и штаб команды настроены серьезно. Они знают, что делать, чтобы добиться более высоких результатов. Всем болельщикам нужно быть терпеливыми. Тренеру всегда нужно время, чтобы добиться серьезных успехов.
Конечно, бывают и другие примеры, когда что-то удается сделать быстрее. Но это скорее исключение из правил, а не правило. Все помнят успех Карреры, но это было сочетание многих факторов. Массимо блестяще выполнил свою работу, он блестящий тренер, но это было сочетание многих факторов, которые сложились вместе. Теперь нужно работать долго.
Возможный уход Зе Луиша не буду персонально комментировать, потому что сейчас есть неопределенность с несколькими игроками, в том числе и с Зе Луишем. Конечно, он играет большую роль для команды. Но это не значит, что он единственный в мире, кто может выполнять эту роль. Я, как болельщик, уважаю его в качестве игрока, мне нравится его игра, хотя иногда стабильность подводит. "Спартаку" нужна стабильность, особенно в играх не с прямыми конкурентами, а с командами, которые находятся в середине турнирной таблицы. Надеюсь, у руководства клуба есть ресурсы, чтобы построить боеспособную команду, потому что матчи начнутся скоро. Нужно везде сыграть достойно. "Спартак" обязан сыграть лучше, чем в прошлом году, но будет ли он бороться за чемпионство — сложно ответить", - цитирует Дворковича Sport24.ru.
"Получится ли у Кононова в следующем сезоне? По своему опыту болельщика и опыту работы в спортивном мире знаю, что любому тренеру нужно время для создания команды. Конечно, болельщики разочарованы отдельными играми в прошлом сезоне и тем, что в команде не было единства. Наверное, это все видели, но руководство клуба и штаб команды настроены серьезно. Они знают, что делать, чтобы добиться более высоких результатов. Всем болельщикам нужно быть терпеливыми. Тренеру всегда нужно время, чтобы добиться серьезных успехов.
Конечно, бывают и другие примеры, когда что-то удается сделать быстрее. Но это скорее исключение из правил, а не правило. Все помнят успех Карреры, но это было сочетание многих факторов. Массимо блестяще выполнил свою работу, он блестящий тренер, но это было сочетание многих факторов, которые сложились вместе. Теперь нужно работать долго.
Возможный уход Зе Луиша не буду персонально комментировать, потому что сейчас есть неопределенность с несколькими игроками, в том числе и с Зе Луишем. Конечно, он играет большую роль для команды. Но это не значит, что он единственный в мире, кто может выполнять эту роль. Я, как болельщик, уважаю его в качестве игрока, мне нравится его игра, хотя иногда стабильность подводит. "Спартаку" нужна стабильность, особенно в играх не с прямыми конкурентами, а с командами, которые находятся в середине турнирной таблицы. Надеюсь, у руководства клуба есть ресурсы, чтобы построить боеспособную команду, потому что матчи начнутся скоро. Нужно везде сыграть достойно. "Спартак" обязан сыграть лучше, чем в прошлом году, но будет ли он бороться за чемпионство — сложно ответить", - цитирует Дворковича Sport24.ru.