Евгений Кафельников: уход Глушакова - вообще ни о чем. Вернули бы Карреру - было бы облегчение

Известный в прошлом российский теннисист и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал новость о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

"Об облегчении еще рано говорить. Облегчение было бы, если бы, сделав такой шаг, вернули бы тренера, с которым были связаны успехи двухлетней давности, Массимо Карреру. А так пока это вообще ни о чем.

Собираюсь ли я возвращаться на стадион? Нет, конечно. Я принял это решение, в этом сезоне на "Спартак" ходить не буду, у меня есть на это свои причины. Я недоволен селекционной работой, недоволен тренером, который сейчас находится у руля команды", — цитирует Кафельникова "РИА Новости".
Теги: Кафельников Глушаков Спартак
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